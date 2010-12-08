Апельсины сбивают температуру

Апельсины богаты витаминами В, С и А. Они способствуют очищению крови, тонизируют весь организм, наделяют его жизненной силой и энергией, улучшают аппетит.

Апельсины содержат противоцинготные вещества и поэтому предотвращают и лечат цингу. Они также лечат запоры. Они полезны при анемии или малокровии, несварении, потере аппетита, слабости и вялости за счет содержащегося в них витамина В.

Ученые-диетологи считают, что по комплексу свойств апельсины оказывают омолаживающее действие на организм. Считается, что в связи со сравнительно большим содержанием калия и разнообразных витаминов плоды апельсина полезны при гипертонической болезни, атеросклерозе, болезнях печени, ожирении, подагре. Полезны не только фрукты, но и сок, полученный из них. В апельсиновом соке содержатся сахар, лимонная кислота, клейковина и органические соли, такие как цитрат натрия.

Современные медики рекомендуют для улучшения жизнедеятельности кишечника и профилактики запоров утром натощак и вечером перед сном выпивать стакан апельсинового сока или съедать один-два плода. Издавна апельсиновый сок употребляли для лечения долго не заживающих ран и язв, а водный отвар из корок, особенно незрелых плодов, служил кровоостанавливающим средством при чрезмерно обильных менструациях и маточных кровотечениях.

Апельсиновый сок имеет противовоспалительные, противовирусные и противоаллергические свойства, препятствует образованию тромбов. А недавно выяснилось, что сок свежих апельсинов способствует снижению холестерина в крови. Даже сухую кожуру апельсина китайские медики с успехом используют для лечения не только кашля и простуды, но и злокачественных опухолей молочной железы.

Содержащаяся в апельсинах салициловая кислота позволяет с успехом использовать эти фрукты при высокой температуре. С древности известен рецепт такого напитка: 3–4 дольки апельсина заливают пятидестью миллилитрами кипяченой воды комнатной температуры и настаивают в течение тридцати минут.

Установлено, что недостаток витамина С увеличивает риск передачи со спермой врожденных дефектов. И для того чтобы исключить такую возможность, позаботьтесь о том, чтобы ваш мужчина съедал ежедневно 1 апельсин.

Для борьбы с мигренью используют следующий рецепт: неочищенные от кожуры апельсины, хрен и тимьян пропускают через мясорубку, в полученную массу добавляют 5–6 столовых ложек коньяка, после чего тщательно все перемешивают. Четырехкратный прием сорока граммов такого коктейля в течение дня предотвратит очередной приступ головной боли!

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