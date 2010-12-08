Дорогие духи - коктейль опасных химикатов

Даже самые дорогие духи содержат целый коктейль опасных для здоровья химических веществ, способных вызвать аллергию и нарушение гормонального баланса. Так считают американские ученые.

Когда представители Общества по борьбе за безопасные косметические средства протестировали 17 видов духов, оказалось, что, кроме указанного производителями 51 вещества, в духах содержится еще 40 различных веществ. В каждых духах содержится в среднем 14 «секретных» ингредиентов. Особенно много этих веществ оказалось в парфюмах Giorgio Armani «Acqua Di Gio» (17), Chanel «Coco» (18) и American Eagle «Seventy Seven» (24).

В каждом флаконе исследуемых духов содержалось примерно 10 известных аллергенов, способных стать как причиной головных болей, дерматитов, так и астматических приступов. Больше всего аллергенов нашли в духах Giorgio Armani Acqua Di Gio (19). Кроме этого, в производстве духов используют вещества, способные нарушить гормональный баланс в организме: в каждом флаконе их было в среднем четыре. К примеру, во флакончике духов от Jennifer Lopez J «Lo Glow» их нашли семь: шесть, копирующих действие женского полового гормона эстрогена, и один, нарушающий функцию щитовидки.

В целом, из 91 ингредиента духов лишь 46 прошли надлежащее тестирование.

likar.info