Как лечить гастрит

Причины заболевания – неправильное питание, воздействие алкоголя, никотина, пищевые отравления и др. В других случаях причиной может стать волнение, горе, длительное эмоциональное напряжение, неразумное употребление некоторых лекарств, обладающих раздражающим действием.

Симптомы гастрита – боли под ложечкой, тошнота, рвота, головная боль и головокружение (острый гастрит); чувство тяжести в животе, изжога, отрыжка, боли в области сердца (хронический гастрит).

Народные средства для лечения гастрита:

* Столовую ложку измельченных листьев салата посевного (латука) заварить стаканом кипятка, настоять 1–2 часа и процедить. Пить по 0,5 стакана 2 раза в день или по 1 стакану на ночь при хроническом гастрите.

* Смешать компоненты в указанных пропорциях: кора крушины ломкой – 3 столовые ложки, листья трифоли (вахты) – 1 столовая ложка, трава тысячелистника – 1 столовая ложка. Столовую ложку сбора залить 200 мл кипятка, настоять 30–40 минут. Пить по 0,5–1 стакану на ночь как средство, регулирующее деятельность кишечника.

* 100 г сухой травы чабреца залейте 1 л сухого белого вина, настаивайте 1 неделю, периодически встряхивая содержимое. Доведите до кипения и настаивайте, укутав, 4–6 часов, затем процедите. Принимайте приготовленный настой по 30-50 мл 2–3 раза в день до еды.

* При хроническом гастрите, язвенной болезни ежедневно съедать натощак до 8 г прополиса, тщательно пережевывая. Курс лечения месяц. При появлении аллергической реакции лечение прекратить.

* 3 столовые ложки ягод облепихи залить 500 мл воды, прокипятить под крышкой, процедить, добавить по вкусу мед. Принимать по 2–3 стакана в день перед едой при заболеваниях желудка.

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