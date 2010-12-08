В Москве узаконят устное согласие на посмертное донорство

Жители Москвы смогут давать устное согласие на изъятие своих органов после смерти. Соответствующие изменения Мосгордума планирует внести в городское законодательство, сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя думской комиссии по законодательству Александра Семенникова.

Семенников отметил, что, согласно действующему федеральному законодательству, россияне могут давать согласие на проведение вскрытия, распоряжаться органами, определять место захоронения, а также передавать право распоряжения своим телом родственникам и близким в устной или письменной форме.

Соответствующий закон Москвы при этом предусматривает, что горожане могут соглашаться на вскрытие или изъятие органов после смерти лишь на основании письменного заявления. "Мы будем искать варианты изменения закона", - заявил Семенников, добавив, что этот процесс займет около двух недель.

Проблема нехватки донорских органов и тканей является одной из основных в отечественной трансплантологии. По данным российских специалистов, число трансплантаций почки в РФ отстает от минимальной расчетной потребности в 10 раз, печени - в 20 раз, сердца - в 30 раз.

В ноябре 2009 года Минздравсоцразвития утвердило Порядок оказания медицинской помощи методом трансплантации органов. Документ, который регламентирует деятельность занимающихся пересадкой органов и тканей медучреждений, призван расширить их возможности в области трансплантации.

medportal.ru