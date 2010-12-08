В России не разрешат клонировать человека

Минздравсоцразвития России разработал законопроект, запрещающий использование биотехнологий для клонирования человека.

По словам заместителя главы ведомства Вероники Скворцовой, в настоящее время правовое регулирование биомедицинских клеточных технологий в России не имеет системного характера. Она добавила, что пробелы в законодательстве препятствуют не только обеспечению охраны здоровья россиян, но и развитию указанных технологий.

Заместитель министра здравоохранения отметила, что законопроект О биомедицинских клеточных технологиях регулирует порядок их разработки, доклинических и клинических исследований, экспертизы и госрегистрации. Документ также касается вопросов ввоза и вывоза, производства, хранения, применения и утилизации продуктов биотехнологий.

В частности, новый закон устанавливает запрет на использование клеточных технологий в целях клонирования человека. Кроме того, согласно тексту документа, клетки, получаемые от пациента или донора, не могут являться предметами коммерческих сделок.

Скворцова добавила, что руководство Минздрава намерено представить проект закона в правительство до конца 2010 года. Согласно планам министерства, в случае принятия нового закона он вступит в силу с 1 сентября 2011 года.

medportal.ru