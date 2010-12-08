Чем опасны для женщины жировые складки на животе

На протяжении многих лет считалось, что полные женщины имеют более низкий риск развития остеопороза и что избыток жира на самом деле защищает от потери костной массы. Однако медики Массачусетского общего госпиталя и Гарвардской медицинской школы в Бостоне обнаружили, что скопления внутреннего брюшного жира на самом деле имеют вредное воздействие на здоровье костей у женщин. Абдоминальное ожирение должно быть включено в список факторов риска для потери костной ткани и остеопороза, утверждают ортопеды.

Подкожный жир находится прямо под кожей, а висцеральный или внутрибрюшной жир скапливается глубоко под мышечной тканью в брюшной полости, объясняют американские врачи. Генетика, питание и отсутствие физических упражнений вносят вклад в уровень висцерального жира, который хранится в нашем теле. Большое скопление этого вида жира ассоциируется не только с внешней полнотой, но и серьёзным риском сердечно-сосудистых заболеваний. Клиницисты установили, что высокие уровни висцерального жира в брюшной области снижают минеральную плотность костной ткани и пагубно влияют на здоровье костей, повышая риск остеопороза - больше, чем жир вокруг бёдер или подкожный жир.

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