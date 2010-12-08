Черника – антивозрастная ягода

Черника обогащена полезными и необходимыми для здоровья веществами. В чернике содержится антиоксидант, улучшающий работу мозга и память, а также способствует увеличению концентрации и повышает эффективность умственной деятельности.

Черника богата витаминами группы В, витаминами С, Е. В чернике содержатся вещества, способствующие улучшающие зрение. Многие активные добавки содержат экстракт черники. Черника имеет множества полезных свойств, способствующие восстановлению организма. Кисель из черных ягод помогает при расстройстве желудка.

При гепатите, диарее поможет сок черники. Полезные вещества есть и в листьях черники, в которых содержатся органические кислоты, эфирные масла, дубильные вещества. Настой из черники является антисептиком. При воспалительных заболеваниях пьют настой черники. Плоды черники способствуют выводу токсинов из организма.

newsland.ru