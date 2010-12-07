В Китае из-за засухи без воды остались более 230 тысяч человек

В китайской провинции Цзянси более 230 тысяч человек лишены доступа к питьевой воде из-за продолжительной засухи, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на новостной портал "Сина".

Засуха установилась в регионе еще в октябре, что привело к высыханию большого числа водоемов и искусственных водохранилищ. Количество выпавших осадков в октябре и ноябре было на 60% меньше, чем в аналогичные месяцы прошлого года. По прогнозу метеорологов, в декабре ситуация лишь усугубится.

По данным провинциальной администрации по борьбе со стихийными бедствиями, запасы питьевой воды в водохранилищах за минувшие месяцы сократились на 1,26 миллиарда кубометров в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Для решения проблемы обеспечения населения региона питьевой водой, местные власти организовали специальные отряды по доставке воды в наиболее пострадавшие регионы. Предпринимаются усилия по усилению эффективности мониторинга ситуации на крупнейших водохранилищах провинции и защиты оставшихся запасов влаги.