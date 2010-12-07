Яблоки - профилактика рака кишечника

Польские ученые пришли к выводу, что регулярное употребление яблок снижает риск возникновения рака кишечника .

Ученые провели исследование, в котором приняли участие 592 пациента с онкологическими заболеваниями и 765 здоровых людей. Специалисты изучили рацион питания всех участников эксперимента. Оказалось, что риск возникновения рака кишечника снижался на 50% у тех, кто употреблял ежедневно больше одного яблока, передает medicinform.net.

Яблоки содержат огромное количество гетероциклических кислородсодержащих соединений, которые не дают свободным радикалам повреждать ткани и препятствуют возникновению рака и размножению опухолевых клеток, утверждают исследователи.

focus.ua