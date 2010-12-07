Британка узнала о своей беременности за 9 дней до родов

Настоящей неожиданностью для 19-летней британки Эмми Фербер (Amy Furber) стало то, что через несколько дней она станет мамой: о своей беременности девушка узнала за девять дней до родов, пишет The Daily Mail.

О том, что она беременна, Эмми и не подозревала. Несколько месяцев назад девушка обратилась к врачу с жалобами на сильные боли в области живота. Медики диагностировали кисту яичника и прописали антибиотики. Однако спустя некоторое время Эмми вновь стали беспокоить боли в животе. После того, как девушке сделали анализы, выяснилось, что она находится на девятом месяце беременности.

"Я сначала не поверила. Для меня это огромное счастье", - радуется Эмми. Ее сын Дэвид появился на свет 29-го ноября. Отец малыша счастлив не меньше, чем молодая мама, однако Эмми заявила, что будет воспитывать Дэвида одна.

rian.ru