Гранат поможет женщинам родить

Для успешного течения естественных родов будущим мамам необходимо включить в свой рацион гранат.

Как известно, беременные женщины должны употреблять достаточное количество витаминов, которые оказывают непосредственное воздействие на благоприятное развитие плода. Недостаток витаминов в рационе матери может негативно отразиться на малыше - в некоторых случаях, это даже чревато различными умственными или физическими отклонениями новорожденного.

Во время родов женский организм вырабатывает специальный гормон - окситоцин, в результате действия которого укрепляются мышцы половых органов, что необходимо для успешных родов. Однако, не всегда данный гормон вырабатывается организмом в необходимых количествах, тогда врачи вводят его дополнительно.

Как показали недавние исследования, в соке граната содержатся вещества, помогающие организму женщины вырабатывать необходимые гормоны, а также восполняющие нехватку витаминов. Сейчас учёные работают над созданием препарата на основе граната, который будет помогать женщинам при родах.

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