Почему зеленый чай нужно пить именно женщинам
11:01, 07 декабря 2010Зарубежные новости
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Особенно полезен с медом
Американский ученый Сантош Катиар утверждает, что от зеленого чая растет грудь у женщин.
В зеленом чае содержится особый фермент, который влияет на гормоны роста, в данном случаи груди. Такой напиток стимулирует молочную железу и способствует ее увеличению. Особо эффективен данный чай с медом.
Также ученый отмечает, что антиоксиданты, входящие в состав зеленого чая, защитят от вредного ультрафиолета.
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