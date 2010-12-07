Почему зеленый чай нужно пить именно женщинам

Американский ученый Сантош Катиар утверждает, что от зеленого чая растет грудь у женщин.

В зеленом чае содержится особый фермент, который влияет на гормоны роста, в данном случаи груди. Такой напиток стимулирует молочную железу и способствует ее увеличению. Особо эффективен данный чай с медом.

Также ученый отмечает, что антиоксиданты, входящие в состав зеленого чая, защитят от вредного ультрафиолета.

focus.ua