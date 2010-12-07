Охотник одним выстрелом убил лося и лыжника

В Швеции охотник-любитель, выстрелив в лося, убил не только животное, но и оказавшегося невдалеке лыжника, пишет Газета.ру со ссылкой на местное издание.

Инцидент произошел в субботу в лесу на юге страны, недалеко от города Аннерстад. Охотник-любитель выслеживал лося и, обнаружив подходящее животное, застрелил его. Однако пуля прошла навылет и продолжила движение, в результате чего был смертельно ранен 71-летний лыжник, оказавшийся поблизости.

На основании расследования полиция сделала вывод, что охотник действительно произвел только один выстрел и что лыжник был убит той же пулей, что и лось.

Как отмечает эксперт Шведской ассоциации охотников, известны случаи, когда пуля после рикошета от тела лося убивала охотничью собаку. Однако, признался специалист, ему не знакомы истории о том, чтобы пуля, пробившая тело такого крупного животного, сохранила достаточный импульс, чтобы убить кого-то еще.