Корица лечит рак

Группа исследователей из Университета Миссури во главе с профессором радиологии и физики Каттеш Катти (Kattesh Katti) разработала технологию, которая может заменить почти все токсичные химические вещества, необходимые для производства наночастиц золота. Недостающий компонент можно найти почти на каждой кухне - это корица. Для создания наночастиц достаточно смешать соли золота с корицей и поместить смесь в воду. В новом процессе не используется электроэнергия и токсичные вещества.

"Наша работа в области экологичной нанотехнологии позволит использовать корицу, другие травы, листья и семена в качестве запаса фитохимикатов, которые могут преобразовывать металлы в наночастицы, - рассказывает Каттеш Катти. - Таким образом, наш подход к созданию "зеленой" нанотехнологии демонстрирует, что она может быть дешевой и экологически безвредной".

В ходе экспериментов американские ученые обнаружили, что в процессе создания наночастиц корица также выпускает активные химические вещества, которые в сочетании с наночастицами золота могут использоваться для лечения рака. Фитохимические вещества проникают в раковые клетки и помогают уничтожать их или получать их изображение.

Фитохимическое производство наноматериалов имеет огромные перспективы благодаря дешевизне и отработанным технологиям сельхозпроизводства. Кроме того, растения позволяют производить наноматериалы в больших количествах.

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