Как дата рождения влияет на здоровье человека

Ученые считают, что сезон, в который происходит рождение млекопитающих (мышей) влияет на их "биологические часы". Это, в свою очередь, воздействует на их психическое здоровье и может быть справедливо для людей, сообщается в статье исследователей, опубликованной в журнале Nature Neuroscience.

То, что ход биологических часов организма, определяющих оптимальное время бодрствования и отдыха, может существенно повлиять на расположение духа человека, было известно ученым и ранее. В своей работе группа исследователей под руководством Дугласа МакМаона (Douglas McMahon) из Вандербилтского университета в Теннеси (США) попыталась выяснить, насколько время года, когда проходят первые дни после взросления, оказывает влияние на биологические часы организма.

Для этого ученые использовали три группы лабораторных животных - мышей, выращенных в условиях искусственного освещения в течение первых трех недель после рождения. Первая группа росла в условиях летнего светового режима - 16 часов светлого времени и 8 часов темного, для второй был создан зимний световой режим - 8 часов светлого времени суток и 16 темного. При этом контрольную группу животных ученые выращивали в режиме равного количества света и темноты.

По прошествии трех недель ученые отделяли новорожденных от родителей и проводили эксперимент: половину мышей из каждой группы помещали в световой режим, противоположный привычному. При этом мышей, выросших в условиях равного количества света и темноты, разделили на три группы: одну оставили в своем световом режиме, две другие были помещены в условия зимнего и летнего светового графика.

Все задействованные в эксперименте животные принадлежали к специальной генетически модифицированной линии лабораторных мышей, обладающей флуоресцентным свечением. Оно отражает активность нейронов в области мозга, называемой супрахиазматическим ядром. Эта область мозга отвечает за работу биологических часов организма.

После 28 дней роста мыши были перемещены в комфортные для них условия постоянной темноты.

Как показало наблюдение за активностью мышей, а также за периодами активации свечения нейронов супрахиазматического ядра, мыши, выросшие в условиях летнего освещения, не реагировали на изменение "сезона". Они поддерживали 10 часов активности вне зависимости от продолжительности темного времени суток, которые сменялись 14 часами покоя.

Мыши, рожденные зимой, поддерживали аналогичный режим биологических часов, только если после первых трех недель взросления не были перемещены в летние условия освещенности. В противном случае они начинали свою активность за 1 час до "заката" и оставались очень подвижными в течение 12 часов.

При этом активная фаза бодрствования мышей из контрольной группы, которые перенесли аналогичные изменения светового режима, составила в среднем 11 часов.

Такое поведение мышей, рожденных в зимних условиях, по словам ученых, сильно напоминает сезонное аффективное расстройство у людей, так же известное как "зимнее уныние". Согласно наблюдениям медиков (верно как для жителей Южного полушария, так и для Северного) рождение в сезон с коротким светлым периодом суток повышает риск развития умственных расстройств, например, шизофрении. Этот риск может быть связан с нарушением работы биологических часов, настроенных изначально на "зимний" режим.

"Со стороны это выглядит как чистой воды астрология, однако на самом деле выявленные нами закономерности между сезоном рождения, биологическими часами организма и поведением животных относятся к биологии времен года", - подчеркнул МакМаон, слова которого приводит пресс-служба университета.

rian.ru