Аудиоплееры опасны для здоровья

Бельгийскими учеными установлено, что всего лишь часовое прослушивание музыки через портативные устройства чревато потерей слуха. Они провели эксперимент, в котором участвовали молодые люди и девушки 19-28 лет. И выяснилось, что громкие звуки в наушниках приводят к механическим и метаболическим повреждениям уха. Прежде всего, повреждается котиев орган — рецепторная часть слухового анализатора.

По данным прошлогоднего отчета Еврокомиссии 10 миллионов граждан находятся на грани полной потери слуха из-за чрезмерной любви к музыке. В связи с этим очень скоро может быть принят закон, ограничивающий максимальную громкость MP3-плеера 85 децибелами. Органы Европейской комиссии, занимающиеся стандартизацией, решили убавить громкость на всей территории экономического союза уже к весне следующего года, тем самым установив лимит громкости в цифровых портативных музыкальных аппаратах, в том числе и популярной марки iPod, продаваемых во всех европейских странах. Специалисты предупреждают всех, кто любит слушать музыку подобным образом, что негативный эффект чувствуется не сразу, а с годами. Например, сегодняшние подростки, не расстающиеся с наушниками, к 25 годам рискуют полностью лишиться слуха.

vrach.tv