Бег трусцой помогает выглядеть моложе

Команда специалистов из университета Тель-Авива обнаружила, что регулярное выполнение упражнений на выносливость, например, занятия бегом, может помочь представительницам прекрасного пола дольше сохранить привлекательный внешний вид и предотвратить появление признаков старения. Данный эффект объясняется тем, что подобного рода нагрузки как бы освобождают стволовые клетки, имеющиеся в мышцах человека. Их число увеличивается и, как следствие, стимулируется процесс обновления мышечных тканей.

По мнению руководителя проведенного исследования профессора Дафны Бенайаху, именно с этим связно то, что подавляющее большинство женщин, в течение многих лет совершающих пробежки, выглядят гораздо моложе, чем их неспортивные сверстницы. Как поясняет доктор Бенайаху, мышцы взаимосвязаны со скелетом. С возрастом, при потере костной массы и увеличении риска развития остеопороза, работа мышц также ухудшается. Количество стволовых (или так называемых спутниковых) клеток в мышцах аналогично уменьшается с возрастом.

В рамках эксперимента ученые наблюдали за двумя группами лабораторных крыс разного возраста, часть которых в течение тринадцати недель заставляли бегать на беговой дорожке ежедневно по 20 минут. У молодых крыс по окончании работы количество стволовых клеток возросло на 20-35%, а у пожилых грызунов данный показатель был еще больше и составил от 33% до 47%. Ученые надеются, что в скором времени на основе полученных сведений им удастся создать особый препарат, который будет способен продлевать женскую молодость.

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