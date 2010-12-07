В чем смертельная опасность энергетиков

Энергетические напитки могут быть не менее вредны для здоровья, чем алкоголь и никотин, считают израильские медики. Поэтому Минздрав намерен поставить вопрос о введении аналогичных ограничений на продажу этих продуктов, сообщила газета "Исраэль ха-Йом".

Как предупреждают врачи, высокая концентрация кофеина и других стимуляторов, а также "избыточные калории", содержащиеся в "энергетической газировке", вредны всем, но особенно - детям и подросткам, чья психика и без того не отличается устойчивостью. Хотя энергетические напитки на какой-то период снимают усталость и дают ощущение бодрости, передозировка кофеина может привести к головным болям, повышенной тревожности, бессоннице, потере аппетита, расстройству желудка, головокружению, рвоте. Согласно западным исследованиям, подростки также хуже учатся и ведут себя в школах, поскольку энергетики приводят к повышению раздражительности и перевозбуждению.

Кроме того, как недавно выяснили австралийские ученые, даже одна маленькая банка "энергетика, который окрыляет", дает серьезную нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Проведя тесты на молодых добровольцах, медики выявили, что через час после принятия 250 мг напитка у участников эксперимента развилась "потенциально смертельно опасная" степень густоты крови, аналогичная той, которая бывает у пациентов с болезнями сердца.

Еще один опасный эффект связан с тем, что молодые люди в Израиле часто используют энергетики для того, чтобы "запивать" крепкий алкоголь, или "под сигаретку", которая может быть набита не только табаком. Таким образом, неумеренное употребление кофеина повышает еще и вероятность возникновения зависимости от никотина, алкоголя или марихуаны. Кроме того, энергетик не позволяет молодому человеку контролировать количество выпитого им спиртного, поскольку оттягивает момент наступления "сонного опьянения". Кстати, в Израиле нередки случаи гибели подростков от алкогольной передозировки, не связанной с употреблением некачественных суррогатов.

При этом в течение последних 5 лет объем продаж энергетиков в Израиле ежегодно растет на 10-20 проц. Чтобы хоть как-то обуздать эту "кофеиновую лавину", пишет газета, минздрав намерен запретить продажу энергетиков лицам моложе 18 лет.

ami-tass.ru