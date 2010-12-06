Чтобы жить дольше, играйте на пианино

Медики из Швейцарии призывают для сохранения здоровья играть на пианино. Всего 6 месяцев таких музыкальных упражнений сокращают риски, сокращающие продолжительность жизни.

Было проведено исследование с участием 134 человек, которые находились в преклонном возрасте. Добровольцев разделили на две группы. Первая в течение 6 месяцев 1 раз в неделю посещала занятие по игре на пианино, которое длилось 1 час. Вторая группа была контрольной и не занималась игрой на музыкальном инструменте.

Через 6 месяцев специалисты сравнили результаты: оказалось, что у тех, кто учился играть на пианино, улучшилась координация движений и равновесие.

В первой группе риск потери равновесия сократился с 54 случаев на одного человека в год до 24.

Специалисты считают, что игра на пианино помогает удерживать равновесие и позволяет сделать походку более уверенной, что сокращает риск падений и получения травм.

newsland.ru