Лучшее меню для трудоголика

Каша на завтрак

Исследования показывают, что хороший завтрак повышает работоспособность примерно на 30%, поэтому, если вам предстоит тяжелый день в офисе, не забудьте утром снабдить организм запасом энергии. Лучший ее источник – каша. Злаки содержат витамины группы В (улучшают работу мозга и помогают противостоять стрессам). К тому же в злаках имеются необходимые мозгу сложные углеводы. Именно из углеводов наш мозг получает глюкозу, которая стимулирует его деятельность, помогает найти нестандартное решение проблемы и сосредоточиться на чем-то важном.

Самый быстрый способ снабдить мозг глюкозой – съесть что-нибудь сладкое: шоколадку, торт или просто кусок сахара. Все эти продукты содержат простые углеводы, которые мгновенно повышают уровень сахара в крови и насыщают мозг глюкозой. Однако в этом случае уровень сахара падает так же быстро, как и повышается, и вслед за минутным «просветлением» наваливаются апатия и рассеянность.

Со сложными углеводами, которые можно получить из каш, хлеба, картофеля, дело обстоит иначе. Они расщепляются медленно, уровень сахара в крови повышается без резких скачков, и мозг получает постоянную подпитку.

А вот классический английский завтрак, который включает в себя яичницу с беконом, лучше готовить пореже. Избыток жира негативно сказывается на работоспособности и работе мозга. Ученые провели ряд опытов над мышами. Половину грызунов они кормили как обычно, а другой половине давали еду с повышенным содержанием жиров. Спустя месяц экспериментаторы провели серию тестов – мышек помещали в лабиринты и измеряли время, за которое узницы сумеют отыскать выход. Мышки, которые ели много жира, продемонстрировали гораздо худшие результаты, чем те, кто получал диетическую пищу.

Мясо на обед

Белки нужны мозгу не меньше углеводов. Именно благодаря белкам в организме вырабатываются гормоны дофамин и адреналин, которые отвечают за скорость реакций и стимулируют мыслительные процессы. Так что, если вам нужно быстро принимать решения и желательно, чтобы эти решения были правильными, без мяса или рыбы не обойтись. Только постарайтесь не переедать. Если вы объелись, кровь устремляется к пищеварительным органам, чтобы помочь им справиться с последствиями обжорства. В это время мозг остается на голодном пайке. Так что, заказывая на обед бифштекс или антрекот, следите за размером порций.

Впрочем, что бы ни говорили отпетым трудоголикам о здоровой пище, в течение рабочего дня они, как правило, все равно перекусывают в ресторанах быстрого питания. А раз так, нужно постараться как можно меньше навредить своему здоровью.

•Пицца. Выбирайте пиццу на тонком тесте, лучше вегетарианскую с небольшим количеством кетчупа и специй.

•Картошка с наполнителем. Выбирайте нежирные наполнители, такие как брынза или сельдь в масле. Откажитесь от майонеза и сырного соуса.

•Гамбургеры. Заказывайте детские порции и диетическую колу. Откажитесь от салатной заправки.

•Хот-дог. Попросите продавца не поливать вашу сосиску кетчупом, майонезом и горчицей – острые соусы ни к чему вашему измученному сухомяткой желудку.

•Пирожки и чебуреки. Выбирайте печеные пирожки. Жареные пироги, чебуреки и беляши содержат слишком много жира.

Брокколи на ужин

Настоящий трудоголик должен быть выносливым. Стрессы, конфликты с начальством и подчиненными, беготня по бесконечным коридорам и лестницам – все это не должно становиться причиной сердечного приступа. А раз так, стоит позаботиться о защите пламенного мотора. Брокколи – как раз тот овощ, который может в этом помочь. В этом сорте капусты содержатся вещества, которые защищают сердце от кислородного голодания. Этот тезис ученые подтвердили после серии экспериментов на крысах. Грызунов разделили на две группы. У одних в меню присутствовала брокколи, а другие были лишены этой экзотической добавки. Спустя месяц ученые проверили работу крысиных сердец. У тех длиннохвостых, что ели брокколи, «пламенный мотор» работал гораздо лучше. Причем на состояние сердца у крыс, поедавших полезную капусту, не влияла ни повышенная нагрузка, ни недостаток кислорода.

Ну а если ваш рабочий график настолько плотен, что времени на обед катастрофически не хватает и вам приходится есть на бегу и питаться всухомятку, брокколи тем более должна занять свое место в вашем меню. Эта разновидность капусты способна бороться с бактерией хеликобактер пилори.

Последнюю считают одной из наиболее вероятных причин возникновения язвы желудка. Всего 70 г брокколи в день способны снизить риск этого заболевания. Дело в том, что брокколи содержит своего рода натуральный антибиотик, который действует на хеликобактер и спасает нас от желудочных проблем.

Кстати

Любители вина имеют более высокий интеллект, чем поклонники пива, – к такому выводу пришли датские ученые. Исследование проводилось с 363 мужчинами и 330 женщинами в возрасте от 29 до 34 лет. Любители вина имели более высокий социально-экономический статус, хорошее образование, их средний коэффициент интеллекта равнялся 113,2 пункта. У любителей пива IQ был ниже – в среднем 95,2 пункта.

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