Похудеть помогут мандарины

Ученые Южной Кореи обнаружили, что употребление мандаринов способствует уменьшению ожирения печени и снижает жировые накопления в брюшной полости.

В исследовании приняли участие 60 школьников, страдающих ожирением. 30 детей на протяжении трех месяцев делали физические упражнения и пили мандариновый сок. Вторая половина участников исследования также посещала физические тренировки, но мандариновый напиток не употребляла. В результате эксперимента первая группа потеряла 1,5% лишнего веса.

Другой эксперимент, который проводили с крысами, доказал, что инъекции мандаринового концентрата привели к потере 59% брюшных жировых накоплений у животных. В целом они похудели на 45%, передает АМИ-ТАСС.

По словам ученых, мандариновый напиток помогает быстро избавиться от жировых отложений. Также мандарины благотворно воздействуют на печень, восстанавливая ее клетки. В настоящее время медики работают над созданием лечебного напитка на основе мандаринов.

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