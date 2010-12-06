Профессору из США вшили в затылок "третий глаз"

Искусство требует жертв, заявил Вафа Билал, профессор школы искусств при Нью-Йоркском университете, и решился на хирургическую операцию, в ходе которой ему была вшита в затылок миниатюрная цифровая фотокамера. Таким образом Билал, который специализируется в живописи и широко известен своими оригинальными работами, осуществил проект под названием "Третий глаз".

Как ожидается, профессор, имеющий иракское происхождение, будет носить устройство у себя в голове на протяжении года. Камера будет каждую минуту делать снимки, отображающие то, что "творится у него за спиной". Свой распорядок дня и привычки Билал менять не намерен и будет продолжать жить точно так же, как и до операции. Остальные подробности жизни с "третьим глазом" он пообещал раскрыть 15 декабря на пресс-конференции по случаю открытия Арабского музея современного искусства в городе Доха /столице эмирата Катар/.

Администрация Нью-Йоркского университета, со своей стороны, была несколько шокирована известием об этой операции и теперь пытается понять, как новое состояние профессора может отразиться на учебном процессе и на поведении студентов.

ami-tass.ru