Игра в футбол укрепляет кости

Датские ученые обнаружили, что футбол является эффективной профилактикой возрастных изменений в костной ткани, приводящих к частым переломам у пожилых людей.

В исследование приняли участие женщины в возрасте от 50 до 65 лет. Они играли в футбол два раза в неделю на протяжении семи месяцев. В результате у игроков увеличилась плотность костей голени.

Поле еще восьми месяцев тренировок увеличение плотности костной ткани наблюдалось уже не только в костях ног, но и по всему телу, передает vrach.tv.

По словам специалистов, у футболисток состояние костной ткани оказалось гораздо лучше, чем у тех, кто такой же срок занимался бегом или остался в контрольной группе, лишенной спортивных нагрузок.

focus.ua