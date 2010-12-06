Игра в футбол укрепляет кости
09:22, 06 декабря 2010Зарубежные новости
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Два раза в неделю
Датские ученые обнаружили, что футбол является эффективной профилактикой возрастных изменений в костной ткани, приводящих к частым переломам у пожилых людей.
В исследование приняли участие женщины в возрасте от 50 до 65 лет. Они играли в футбол два раза в неделю на протяжении семи месяцев. В результате у игроков увеличилась плотность костей голени.
Поле еще восьми месяцев тренировок увеличение плотности костной ткани наблюдалось уже не только в костях ног, но и по всему телу, передает vrach.tv.
По словам специалистов, у футболисток состояние костной ткани оказалось гораздо лучше, чем у тех, кто такой же срок занимался бегом или остался в контрольной группе, лишенной спортивных нагрузок.
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