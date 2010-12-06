Чем грозит ожидание результатов медицинских обследований

Вы когда-нибудь ощущали волнение, сидя в приёмной врача или ожидая результатов медицинских анализов? Это чувство тревожной неопределённости может быть более напряжённым, чем знание о наличии серьёзного заболевания, считают клиницисты Гарвардской медицинской школы в Бостоне /США/. Отсутствие информации о своём диагнозе - это очень серьёзный стресс, говорит профессор Эльвира В. Ланг. Медики изучили уровень стресса 214 женщин, планирующих пройти различные диагностические и лечебные процедуры. Из этого числа 112 ожидали биопсии молочной железы, 42 - печёночной химиоэмболизации для лечения рака печени, а 60 - лечения миомы матки и доброкачественной миомы.

Психологи заметили, что незнание собственного состояния и исхода медицинского обследования существенно повышает уровни стресса, даже если пациентам неизвестно, насколько серьёзен диагноз. Авторы исследования полагают, что медработники, как и сами пациенты не в полной мере осознают риск психо-эмоционального напряжения и важность предупреждения эмоциональных издержек при прохождении диагностического обследования.

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