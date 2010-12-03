В Европе запретили популярный "легальный экстази"

Совет министров по вопросам юстиции и внутренних дел ЕС достиг соглашения о необходимости общеевропейского запрета на мефедрон – наркотический препарат типа экстази.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующее решение было принято на заседании Совета 2 декабря.

Решение предполагает запрет на производство и распространение мефедрона и предусматривает уголовное преследование за такие действия.

Как сообщал УНИАН, 20 октября Еврокомиссия выступила с предложением ввести общеевропейский запрет на этот препарат.

На сегодня, по данным Евроркомиссии, зафиксировано как минимум 37 смертей только в Великобритании и Ирландии от употребления мефедрона.

Мефедрон получил распространение в 2008 году, как «клубный» наркотик. Основные эффекты от его применения - повышенная возбудимость, эйфория, гиперактивность, потребность в разговоре, эмоциональная открытость.

Среди побочных действий - кровотечения из носа, галлюцинации, проблемы циркуляции крови, воспаления кожи, паранойя, ухудшение памяти, тахикардия, депрессия, обезвоживание.

На сегодня мефедрон запрещен в 15 странах-членах ЕС: Австрии, Бельгии, Дании, Эстонии, Франции, Германии, Ирландии, Италии, Латвии, Люксембурге, Мальте, Польше, Румынии, Швеции и Великобритании.