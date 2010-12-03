Чем вредны зубные пасты

Исследование Химическое соединение триклозан, содержащееся в пасте и мыле, оказывает негативное влияние на мозг еще не родившихся детей. Ученые опасаются, что женщины и их дети могут находиться в опасности, пишет The Daily Mail.

Согласно последним изысканиям, триклозан нарушает приток крови к плоду, что ведет к кислородному голоданию. А это уже негативным образом влияет на развитие детского мозга. Профессор Маргарет Джеймс из Университета Флориды заявляет: "Мы знаем, что триклозан – проблема, однако пока не понятно, насколько это проблема. То есть, какой объем пасты может причинить реальный вред".

Напомним, триклозан – мощное антибактериальное вещество, которое было разработано почти 50 лет назад. В настоящее время его добавляют в зубные пасты (Colgate Total, Aquafresh), дезодоранты, мыло для рук, наносят на антибактериальные разделочные доски и даже некоторые игрушки.

Тесты на овцах показали: соединение вмешивается в работу энзима, который позволяет эстрогену циркулировать в матке. А эстроген помогает оставаться расширенной основной артерии, доставляющей насыщенную кислородом кровь плоду. Если артерия сужается, то кровоток нарушается.

www.medlinks.ru