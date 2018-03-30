Морская соль — от ста болезней

Соль, как одна из важнейших составляющих крови человека, исключительно важна для нашего здоровья. Соль принимает участие в обменных процессах, в регуляции сердечной деятельности, в работе почек и выполняет много других жизненно необходимых функций. Наиболее полезной для человека является натуральная морская соль. В пищевой морской соли содержатся калий, натрий, кальций, магний, бром, йод — эти вещества помогают регулировать питание клеток и их очищение, формируют клеточные оболочки, улучшают передачу нервных импульсов, помогают крови сворачиваться, мышцам — расслабляться, успокаивают нервную систему, регулируют гормональный обмен. Помимо этого морская соль обладает лечебными свойствами для кожи и поэтому активно применяется в бальнеологии — она раздражает кожные покровы, вызывая прилив крови к ним, в результате чего клетки кожи активнее обновляются, быстрее происходит заживление раздражений и повреждений. Соль воздействует на нервную систему — это отличное средство снятия стресса.

Натуральная морская соль образуется выпариванием морской воды под воздействием солнца и ветра, собирается вручную, раз в год — в летнее время. Собранная соль проходит процесс обработки — ее промывают, сушат и измельчают с целью получения кристаллов разного размера. Такая технология позволяет сохранить в ней биологически активные вещества. Какую пользу для здоровья можно извлечь из морской соли?

В чем польза морской соли? Рафинированная столовая соль - это на 99, 9% хлорид натрия. Тогда как в морской соли содержится огромное количество необходимых для здоровья микроэлементов: калий, натрий, кальций, магний, железо, бром, йод, хлор, марганец, цинк, железо, селен, медь, кремний и т.д.

•Калий и натрий участвуют в регулировании питания и очистки клетки.

•Кальций принимает участие в свертывании крови, формирует клеточные оболочки, играет большую роль в заживлении ран и предупреждении инфекций.

•Магний учавствует в клеточном обмене и расслаблении мышц, антистрессовый минерал, обладает антиаллергическим действием, недостаток магния ускоряет процесс старения.

•Бром успокаивает нервную систему.

•Йод регулирует гормональный обмен.

•Хлор учавствует в образовании желудочного сока и плазмы крови.

•Марганец учавствует в формировании костной ткани и укрепляет иммунную систему.

•Цинк учавствует в формировании имуннитета и поддержании функции половых желез, препятствует росту опухолей.

•Железо учавствует в транспортировке кислорода и процессе образования эритроцитов.

•Селен предотвращает онкологические заболевания.

•Медь препятствует развитию анемии.

•Кремний придает эластичность сосудам и укрепляет ткани.

Лечебные свойства морской соли. Лечебная сила моря известна с глубокой древности. Еще Гиппократ в 4 веке до н.э. говорил о целебных свойствах морской воды. Морская вода обладает выраженным терапевтическим эффектом, стимулирует регенеративные процессы в тканях, улучшает эластичность кожи, имеет антисептические, противовоспалительные и болеутоляющие свойства, снимает стрессы и повышает жизненный тонус. Благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему, помогает при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, радикулитах, полиартритах, стимулирует обменные процессы в организме. Наша морская соль так же полезна, как и та, что содержится в настоящей морской воде.

От каких же недугов можно избавиться с помощью морской соли? Морская соль не панацея, но она действительно помогает справиться со многими заболеваниями, такими как:

•Гипертония

•Нарушение кровообращения

•Пародонтоз и зубная боль

•Артроз

•Ревматизм

•Радикулит

•Отеки

•Простуда

•Грипп

•Пневмония

•Бронхит

•Гайморит

•Насморк

•Ангина

•Аденоиды

•Артрит

•Геморрой

•Диарея

•Запор

•Грибковые заболевания

•Боли в суставах, ломота

•Остеохондроз

•Колиты

•Синдром хронической усталости

•Подагра

•Полиартрит

•Миопатия

•Мастопатия

•Коньюнктивит, синдром усталых глаз

•Раны и ушибы

•Похмельный синдром

•Отравление

Как принимать домашнюю морскую ванну? На полную ванну необходимо взять 1-2 кг морской соли. Лучше принимать ванны вечером, через 2 часа после ужина, за 1 час до сна. Принимают 10-15 ванн, через день, по 10-15 минут каждая. Оптимальная температура воды - 36-370С.

Для того, чтобы освежиться и почувствовать себя бодрее лучше принимать утренние ванны. Они должны быть прохладными - около 33-340С. Лежать надо спокойно, расслабившись. Стараться, чтобы ноги были чуть-чуть выше туловища - это облегчает работу сердца.

Проводятся также гипертермические (горячие ванны) - около 37-420С. Они эффективны при хронических заболеваниях почек, печени, при почечной колике, артритах, невритах и нервно-психических расстройствах. Проводятся такие ванны 5-15 минут в зависимости от состояния сердечно-сосудистой системы и возраста. Главное не переусердствовать - слишком горячая вода может отрицательно повлиять на сосуды и сердце.

Как проводить растирания морской солью? Процедура растирания благотворно действуют на весь организм, предохраняют от простудных заболеваний, закаляют, улучшают кровообращение и укрепляют иммунную систему человека. Необходимо смешать 500 мл воды, 250 мл водки, 20 капель йода и 2 столовые ложки морсокой соли. Растирания проводятся жесткой мочалкой. После процедуры сразу одевайтесь, не вытираясь.

Как проводить морские ингаляции? Ингаляции с морской солью помогут при болезнях носоглотки, бронхов, простудах, ОРВИ. Эффективны при лечении тонзиллитов, гнойных ангин, синуситов, ринитов и пр. Ингаляции проводят 2 раза в день, утром и вечером, в течение 15 минут. На литр воды добавляют 2 столовые ложки морской соли и кипятят на медленном огне 5-7 минут. При заболеваниях носоглотки вдох делается через нос, а выдох через рот. При болезнях бронхов - наоборот.

Использование морской соли в косметологии

Морская соль традиционно входит в состав многих кремов, масок, тоников и лосьонов. При использовании косметики с морской солью улучшается цвет лица, поры сужаются, кожа становится гладкой и бархатистой. Ванночки с морской солью помогают при ломкости ногтей, заусенцах.

feelgood.com.ua, saltsea.ru