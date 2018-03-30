Морская соль — от ста болезней
Соль, как одна из важнейших составляющих крови человека, исключительно важна для нашего здоровья...
Соль, как одна из важнейших составляющих крови человека, исключительно важна для нашего здоровья. Соль принимает участие в обменных процессах, в регуляции сердечной деятельности, в работе почек и выполняет много других жизненно необходимых функций. Наиболее полезной для человека является натуральная морская соль. В пищевой морской соли содержатся калий, натрий, кальций, магний, бром, йод — эти вещества помогают регулировать питание клеток и их очищение, формируют клеточные оболочки, улучшают передачу нервных импульсов, помогают крови сворачиваться, мышцам — расслабляться, успокаивают нервную систему, регулируют гормональный обмен. Помимо этого морская соль обладает лечебными свойствами для кожи и поэтому активно применяется в бальнеологии — она раздражает кожные покровы, вызывая прилив крови к ним, в результате чего клетки кожи активнее обновляются, быстрее происходит заживление раздражений и повреждений. Соль воздействует на нервную систему — это отличное средство снятия стресса.
Натуральная морская соль образуется выпариванием морской воды под воздействием солнца и ветра, собирается вручную, раз в год — в летнее время. Собранная соль проходит процесс обработки — ее промывают, сушат и измельчают с целью получения кристаллов разного размера. Такая технология позволяет сохранить в ней биологически активные вещества. Какую пользу для здоровья можно извлечь из морской соли?
В чем польза морской соли?Рафинированная столовая соль - это на 99, 9% хлорид натрия. Тогда как в морской соли содержится огромное количество необходимых для здоровья микроэлементов: калий, натрий, кальций, магний, железо, бром, йод, хлор, марганец, цинк, железо, селен, медь, кремний и т.д.
•Калий и натрий участвуют в регулировании питания и очистки клетки.
•Кальций принимает участие в свертывании крови, формирует клеточные оболочки, играет большую роль в заживлении ран и предупреждении инфекций.
•Магний учавствует в клеточном обмене и расслаблении мышц, антистрессовый минерал, обладает антиаллергическим действием, недостаток магния ускоряет процесс старения.
•Бром успокаивает нервную систему.
•Йод регулирует гормональный обмен.
•Хлор учавствует в образовании желудочного сока и плазмы крови.
•Марганец учавствует в формировании костной ткани и укрепляет иммунную систему.
•Цинк учавствует в формировании имуннитета и поддержании функции половых желез, препятствует росту опухолей.
•Железо учавствует в транспортировке кислорода и процессе образования эритроцитов.
•Селен предотвращает онкологические заболевания.
•Медь препятствует развитию анемии.
•Кремний придает эластичность сосудам и укрепляет ткани.
Лечебные свойства морской соли.Лечебная сила моря известна с глубокой древности. Еще Гиппократ в 4 веке до н.э. говорил о целебных свойствах морской воды. Морская вода обладает выраженным терапевтическим эффектом, стимулирует регенеративные процессы в тканях, улучшает эластичность кожи, имеет антисептические, противовоспалительные и болеутоляющие свойства, снимает стрессы и повышает жизненный тонус. Благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему, помогает при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, радикулитах, полиартритах, стимулирует обменные процессы в организме. Наша морская соль так же полезна, как и та, что содержится в настоящей морской воде.
От каких же недугов можно избавиться с помощью морской соли?Морская соль не панацея, но она действительно помогает справиться со многими заболеваниями, такими как:
•Гипертония
•Нарушение кровообращения
•Пародонтоз и зубная боль
•Артроз
•Ревматизм
•Радикулит
•Отеки
•Простуда
•Грипп
•Пневмония
•Бронхит
•Гайморит
•Насморк
•Ангина
•Аденоиды
•Артрит
•Геморрой
•Диарея
•Запор
•Грибковые заболевания
•Боли в суставах, ломота
•Остеохондроз
•Колиты
•Синдром хронической усталости
•Подагра
•Полиартрит
•Миопатия
•Мастопатия
•Коньюнктивит, синдром усталых глаз
•Раны и ушибы
•Похмельный синдром
•Отравление
Как принимать домашнюю морскую ванну?На полную ванну необходимо взять 1-2 кг морской соли. Лучше принимать ванны вечером, через 2 часа после ужина, за 1 час до сна. Принимают 10-15 ванн, через день, по 10-15 минут каждая. Оптимальная температура воды - 36-370С.
Для того, чтобы освежиться и почувствовать себя бодрее лучше принимать утренние ванны. Они должны быть прохладными - около 33-340С. Лежать надо спокойно, расслабившись. Стараться, чтобы ноги были чуть-чуть выше туловища - это облегчает работу сердца.
Проводятся также гипертермические (горячие ванны) - около 37-420С. Они эффективны при хронических заболеваниях почек, печени, при почечной колике, артритах, невритах и нервно-психических расстройствах. Проводятся такие ванны 5-15 минут в зависимости от состояния сердечно-сосудистой системы и возраста. Главное не переусердствовать - слишком горячая вода может отрицательно повлиять на сосуды и сердце.
Как проводить растирания морской солью?Процедура растирания благотворно действуют на весь организм, предохраняют от простудных заболеваний, закаляют, улучшают кровообращение и укрепляют иммунную систему человека. Необходимо смешать 500 мл воды, 250 мл водки, 20 капель йода и 2 столовые ложки морсокой соли. Растирания проводятся жесткой мочалкой. После процедуры сразу одевайтесь, не вытираясь.
Как проводить морские ингаляции?Ингаляции с морской солью помогут при болезнях носоглотки, бронхов, простудах, ОРВИ. Эффективны при лечении тонзиллитов, гнойных ангин, синуситов, ринитов и пр. Ингаляции проводят 2 раза в день, утром и вечером, в течение 15 минут. На литр воды добавляют 2 столовые ложки морской соли и кипятят на медленном огне 5-7 минут. При заболеваниях носоглотки вдох делается через нос, а выдох через рот. При болезнях бронхов - наоборот.
Использование морской соли в косметологии
Морская соль традиционно входит в состав многих кремов, масок, тоников и лосьонов. При использовании косметики с морской солью улучшается цвет лица, поры сужаются, кожа становится гладкой и бархатистой. Ванночки с морской солью помогают при ломкости ногтей, заусенцах.