Сережки опасны для здоровья

Одна из горячих модных тенденций — большие объемные сережки, которые стали неотъемлемой частью женского имиджа. Оказывается, эти модные аксессуары могут навредить здоровью хозяйки. Врачи утверждают, что большие сережки могут стать причиной растяжения нежных тканей мочки уха, что в свою очередь приводит к их разрыву.

Чтобы избежать операции, медики рекомендуют не носить постоянно большие сережки, заменяя их какими-либо другими аксессуарами, которые подчеркнут ваш наряд, или же надевать сережки только на торжественное мероприятие.

feelgood.com.ua