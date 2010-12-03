Пищу нужно готовить под музыку

Ученые выяснили, что продукты, выращенные, а также приготовленные в сопровождении классической музыки, обладают более выраженными полезными свойствами. Впервые идея воспользоваться данными сведениями появилась у владельцев одной из японских компаний, занимающихся поставками фруктов. Не так давно фирма представила особые бананы, которые во время своего созревания в течение одной недели, наряду с другими традиционными мероприятиями, подвергались воздействию произведений Моцарта.

Как отмечает представитель компании Исаму Окуда, такие бананы действительно становятся нежнее и обладают более сладким вкусом. Произведения Моцарта также используются для варки сакэ. По словам владельцев завода, расположенного в префектуре Фукусима, они проводили соответствующие эксперименты также с музыкой Баха, Бетховена, джазовых исполнителей, однако наиболее эффективными оказались композиции Моцарта, поэтому впоследствии было принято решение работать только под его музыку.

Также в Японии в настоящее время можно купить хлеб, испеченный в сопровождении произведений Бетховена, соевый соус, лапшу, грибы, суп мисо, которые во время приготовления подвергались воздействию вибраций классической музыки. Как считают ученые, положительный эффект, особенно от произведений Моцарта, объясняется высокой частотой звука, который также оказывает положительное воздействие на человеческий организм. Кроме того, ученые заметили, что комнатные растения благодаря классике также быстрее растут и дольше цветут.

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