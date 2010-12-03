Количество детей зависит от месяца рождения женщины

Австрийские ученые получили результаты, которые свидетельствуют, что летние мамы, как правило, рожают заметно меньше детей, чем рожденные в зимние месяцы.

Казалось бы, как месяц, в котором появились на свет мать или отец может повлиять на количество детей, которые впоследствии родятся у них. Но, исследователи из Венского университета говорят о другом.

Так, группой ученых было изучено тысячи историй семей с 1967 года. В результате, специалисты сделали вывод, что женщины, которые родились в июле, впоследствии в среднем имели на 13% меньше детей, чем те, которые появились на свет в декабре.

Но это еще не все, так же немалое значение имело полушарие, в котором проживала женщина: было обнаружено, что среди женщин Новой Зеландии наблюдалась обратная зависимость - самыми многодетными были как раз женщины, родившиеся в июле.

Все мы знаем, что в Южном полушарии, где и находится Новая Зеландия, времена года находятся в зеркальном отражении по отношению к Северному (так, зимними месяцами там являются июнь, июль и август). Что позволило ученым заключить, что снижение количества потребляемых витаминов во время зимы и увеличенный риск простудных инфекций и являются теми факторами, которые влияют на фертильность женщин. То есть у матерей женщин, рожденных в июле или августе, важный для развития плода 3-й месяц беременности приходился, на зимние месяцы, что, вероятно, и снижало способность к зачатию будущих матерей, появившихся на свет летом. И наоборот, 3-й месяц беременности матерей женщин, родившихся в зимние месяцы, приходился на июль-август, когда возможность подхватить инфекций гораздо ниже, а количество доступных витаминов намного выше.

Также существует зависимость между месяцем рождения отца и количеством его детей, но несколько иная: наибольшее количество детей появлялось на свет у отцов, родившихся весной, а наименьшее - у мужчин, появившихся на свет осенью. Пока ученые не могут дать точного объяснения этому результату.

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