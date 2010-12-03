Куклы портят девочкам аппетит

Аппетит взрослеющих девочек зависит от того, с какими куклами они играют. Причем, влияние оказывают и худые, и толстые игрушки. Впрочем, без аппетита дети все равно наедаются.

Голландские исследователи из университета Рэдбаунда (Radbound University) озаботились аппетитом девочек. Нельзя сказать, что это идея новаторская. Многочисленные исследования педиатров и психологов подтверждают, что представление о том, как должна выглядеть женщина, формируется в детстве. Уже в три-четыре года девочки понимают, какими хотят быть, а в десять лет начинают оценивать свое тело.

Психологи поясняют, что подсознательная озабоченность фигурой формируется под влиянием насаждаемой культуры, телевидения, игрушек и отношением окружающих людей. "В детских фильмах упитанные (толстые) мальчики и девочки встречают Рождество без друзей, потому что с ними никто не дружит. Над ними насмехаются", -пишет основной автор Дешка Аншютц.

Исследователи решили проверить, влияют ли игрушки на аппетит 8-10 летних девочек. 117 девочек играли с куклами и конструктором. Куклы выглядели одинаково (три разновидности "блондинок"), но несколько отличались друг от друга по комплекции - худая, среднего телосложения и полная. После игры экспериментаторы устраивали небольшой перерыв и усаживали девочек за стол.

Ученые предполагали, что девочки, играющие с худыми куклами, станут есть меньше остальных. Однако реальность оказалась иной. Дети съели примерно равное количество пищи, но особо хорошим аппетитом отличились девочки, которые играли с куклами среднего телосложения.

Ученые пока не делают никаких серьезных выводов. Они уверены, что на пищевые привычки и аппетит оказывают влияние многочисленные факторы, и на медицинском уровне прописывать куклу, не страдающую от дистрофии или ожирения, в качестве возбуждающего для аппетита вряд ли возможно. Но просят родителей внимательнее подходить к выбору кукол, с которыми играют дети.

У голландских ученых много работы: они изучают рынок детских товаров и подбирают каждому ребенку индивидуальную "кукольную диету".

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