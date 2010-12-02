Напавшая на туристов акула поймана, из нее сделают чучело

Акула, напавшая на туристов на египетском курорте Шарм-эш-Шейх, поймана, из нее сделают чучело для заповедника, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на министерство по делам охраны окружающей среды Египта.

На этой неделе тяжелые ранения в результате нападения акулы получили трое россиян и один украинский турист. Египетские власти временно закрывали пляжи, рядом с которыми это произошло. В операции по поимке акулы принимали участие 12 специалистов министерства, которые вели поиски акулы на лодках в течение двух суток. Подробности успешной рыбалки не сообщаются. Говорится только, что для поимки морского хищника использовалась приманка, канаты, специальные подъемные механизмы, снасти для рыбной ловли.

Длина акулы составляет 2 метра 25 сантиметров. Она серого цвета с белым брюхом. По признанию специалистов, это "действительно хищная акула с острейшими зубами". Акула соответствует описаниям египетского дайвера, который спас от этого хищника одного из туристов. Он, в частности, сообщил, что у акулы поврежден плавник. Теперь из опасного хищника сделают чучело, которое выставят в природном заповеднике Рас-Мухаммед в 20 километрах от Шарм-эш-Шейха.

Как сообщает министерство экологии, устрашающий экспонат будет предупреждать туристов о том, что теплое Красное море может таить в себе опасности. В то же время, как сообщил губернатор Южного Синая Мухаммед ШОША, ученые проведут дополнительные исследования, чтобы выяснить действительно ли именно пойманная акула совершала нападения на отдыхающих.

Как сообщал УНИАН, в результате нападения акулы на египетском курорте Шарм-эш-Шейх многочисленные ранения ног получил гражданин Украины, который был госпитализирован в местную больницу. Как сообщил УНИАН глава пресс-службы МИД Украины Александр ДИКУСАРОВ, в данное время состояние пострадавшего является удовлетворительным. По словам О.ДИКУСАРОВА, 2 декабря он выписан из больницы и сегодня он планирует вернуться в Украину.

По данным Посольства Украины в Египте, со 2 декабря на всех пляжах Шарм-эш-Шейха запрещено купание до получения дополнительных гарантий безопасности для туристов.