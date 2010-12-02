Почему обниматься - полезно?

Гормон окситоцин, который также именуют "гормоном объятий" в связи с его значением в мозге при романтических отношениях и отношениях между матерью и ребёнком, также влияет на общее чувство благополучия и чувствительность человека к рекламным лозунгам. К такому открытию пришли учёные, обнаружив, что окситоцин снимает стресс и беспокойство в социальной среде и воздействует на мозг молодых мам сильнее по своим эйфорическим свойствам, чем кокаин.

Окситоцин играет важную роль в мозге во время родов и грудного вскармливания, а исследования на животных показали, что гормон также наиболее активен в мозге при моногамных взаимоотношениях. Последние научные эксперименты показали, что окситоцин повышает чувство доверия и сопереживания. Американские неврологи Университета Мэриленда установили, что окситоцин также связан с ощущением счастья и благополучия, защитой от беспокойства и депрессии и делает людей более восприимчивыми к рекламным сообщениям социальной направленности. Как считают психиатры, полученные данные имеют важное значение для разработки новых методов лечения ряда психических расстройств, влияющих на социальные взаимодействия, в том числе расстройств аутистического спектра и шизофрении.

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