Антибиотики приводят к глухоте

13:10, 02 декабря 2010
Зарубежные новости
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Качество слуха

Американские исследователи утверждают, что длительное применение антибиотиков снижает качество слуха.

Ученые провели исследование, наблюдая за пациентами, которым был назначен препарат канамицин и его аналог для детей гентамицин. Оказалось, что больные, которым приходилось принимать длительное время этот антибиотик на 10-20% больше нормы, сталкивались с проблемой ухудшения остроты слуха, сообщает medicinform.net.

Эксперты пояснили, что чрезмерные дозы антибиотиков влияют на слуховую систему, как постоянное шумовое воздействие на барабанные перепонки.

focus.ua

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