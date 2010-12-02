Антибиотики приводят к глухоте

Американские исследователи утверждают, что длительное применение антибиотиков снижает качество слуха.

Ученые провели исследование, наблюдая за пациентами, которым был назначен препарат канамицин и его аналог для детей гентамицин. Оказалось, что больные, которым приходилось принимать длительное время этот антибиотик на 10-20% больше нормы, сталкивались с проблемой ухудшения остроты слуха, сообщает medicinform.net.

Эксперты пояснили, что чрезмерные дозы антибиотиков влияют на слуховую систему, как постоянное шумовое воздействие на барабанные перепонки.

focus.ua