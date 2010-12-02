Антибиотики приводят к глухоте
13:10, 02 декабря 2010Зарубежные новости
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Качество слуха
Американские исследователи утверждают, что длительное применение антибиотиков снижает качество слуха.
Ученые провели исследование, наблюдая за пациентами, которым был назначен препарат канамицин и его аналог для детей гентамицин. Оказалось, что больные, которым приходилось принимать длительное время этот антибиотик на 10-20% больше нормы, сталкивались с проблемой ухудшения остроты слуха, сообщает medicinform.net.
Эксперты пояснили, что чрезмерные дозы антибиотиков влияют на слуховую систему, как постоянное шумовое воздействие на барабанные перепонки.
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