Ухоженные руки – «отражение» молодости. Простые рецепты ухода

Женские ручки нередко первыми «сообщают» об истинном возрасте женщины. И от того, сколько времени и сил вы готовы потрать на уход за ними и зависит во многом их внешний вид.

На дворе зима и именно сейчас кожа рук чрезвычайно страдает от сухого воздуха в помещении и холодного, морозного на улице, добавьте к этому еще и ежедневные заботы по дому. Как правило, если не ухаживать за руками, то в скором времени на них образуются трещинки, кожа становится сухой, появляется неприятное ощущение стянутости, да и о красоте ногтей приходится забыть из-за их ломкости.

В магазинах косметики покупательницам предлагают самые разные крема, даже есть такие, которые созданы для сохранения молодости рук и ничем не уступают по своей эффективности хорошим антивозрастных кремам для лица. Но сегодня хотелось бы поговорить о таких способах ухода за руками, которые не потребуют от вас больших денежных вложений – как правило, все ингредиенты можно найти на кухне у любой хорошей хозяйки.

Воздействие химических компонентов бытовой химии приводит к сухости кожи, но восстановить кожу и сделать ее вновь бархатистой и нежной поможет простая маска. Возьмите за правило каждый вечер перед сном смазывать кожу рук любым имеющимся у вас в доме растительным маслом. На руки обязательно наденьте хлопчатобумажные перчатки и отправляйтесь спать. На утро вы не узнаете свои руки!

Также отличное действие оказывает на кожу рук и ногти майонезная маска. Нанесите на руки толстый слой майонеза и наденьте резиновые перчатки. Через тридцать минут просто вымойте руки. Конечно, лучше в этом случае использовать майонез , приготовленный самостоятельно, а не его «химический» аналог.

Именно зимой очень сложно сохранить маникюр идеальным – основной проблемой любой женщины является ломкость ногтей. Но если вы проведете курс восковых масок, то сможете надолго забыть о сломанных ноготках. Вам следует растопить на водяной бане натуральный воск, а затем опустите в емкость с воском пальчики на секунду и сразу же окуните их в холодную воду. Вокруг каждого пальчика образуется восковой наперсток. На руки надеваем перчатки и отправляемся спать. На утро очищаем пальцы. Такую процедуру лучше проводить два раза в неделю.

Восстановить кожу рук можно и при помощи овсяной маски. Для ее приготовления возьмите две ложки овсянки, по чайной ложке глицерина и лимонного сока, по столовой ложке горячей воды и подсолнечного масла. Ингредиенты смешиваем и наносим на руки, а через полчаса смываем.

Надеемся, что эти рецепты помогут вернуть вашим ручкам молодость.

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