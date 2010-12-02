"Адская белочка" заставит бросить пить

Минздравсоцразвития РФ решило альтернативным способом формировать у россиян привычку к здоровому образу жизни: в интернете появился ролик "Адская белочка", демонстрирующий состояние алкогольного психоза ("белой горячки") или помрачения сознания.

"Этот ролик подготовлен нашими партнерами по заказу министерства. Задача - обратить внимание интернет-общественности на проблему алкоголизма, и запустить обсуждение этой темы в публичном пространстве", - сообщил во вторник официальный представитель Минздравсоцразвития.

В ролике потрепанного вида белочка, чьим именем в народе принято называть алкогольный психоз, рассказывает о том, как она однажды "собирала паучков с одним мужичком", который в результате попытался убить свою жену и оказался в суде. Видеоролик заканчивается предупреждением: "Бухаете? Тогда я иду к вам".

Программа по формированию здорового образа жизни запущена Минздравсоцразвития в 2009 году. Одним из важных направлений работы министерство называет борьбу с алкоголизацией населения. Алкоголизмом, по данным министерства, страдают 2,1 миллиона россиян.

В 2009 году в РФ была принята антиалкогольная концепция. Государство за десять лет рассчитывает покончить с традициями русского пьянства, более чем вдвое снизив в стране потребление алкоголя и полностью ликвидировав нелегальный рынок спиртного.

rian.ru