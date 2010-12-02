Чесночная настойка победит грипп

К сезону гриппа всегда заготавливаю чесночную настойку.

Две головки очищенного и мелко нарубленного чеснока заливаю в небольшой бутылочке водкой так, чтобы она покрывала чеснок на 1,5 см, плотно закрываю пробкой и даю настояться 1-2 дня.

Зажимаю одну ноздрю, подношу к другой горлышко бутылки с настойкой и глубоко вдыхаю. Выдыхаю ртом. Делаю три вдоха-выдоха и меняю ноздрю. И так 2-3 раза. Провожу лечение до пяти раз в день.

Обычно значительное облегчение ощущаю уже на второй день. Продолжаю до полного выздоровления.

А в слякотную холодную погоду и во время эпидемий гриппа дышу этой настойкой перед каждым выходом на улицу, и никакие вирусы мне не страшны.

Раз в квартал, чтобы повысить иммунитет, использую специально приготовленный состав.

Пропускаю через мясорубку 1 кг свежих или размороженных промытых ягод клюквы и два лимона с кожурой, но без косточек. Добавляю 1 ст. меда, перемешиваю всю массу, плотно закрываю и храню в холодильнике.

Ем по 1 -2 ст.л. с чаем 2-3 раза в день. Все лекарство рассчитано на один курс.

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