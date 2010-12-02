В Грецию пришла небывалая жара
11:07, 02 декабря 2010Зарубежные новости
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В Афинах столбик термометра дошел до плюс 25
Сегодня, 2 декабря, в Афинах столбик термометра дошел до плюс 25, тогда как средняя температура в это время не превышает 17-18 градусов по Цельсию. Об этом сообщает Коммерсант-Украина.
Глава Национальной метеорологической службы Греции Анастасия Папакриву рассказала, что теплый атмосферный фронт пришел в Грецию из Северной Африки и как полагают специалисты задержится здесь до Рождества.
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