Молоко - сжигатель жиров

Многие женщины заставляют себя сидеть на изнуряющих диетах, которые мало того, что неэффективны, но и идут во вред организму. Так как человек, сидящий на диете, должен знать о том, что худея, организм исчерпает жиры, и ему нужна энергия для их перерабатывания.

Энергию дают витамины. Поэтому, вредно сидеть на диете, которая не предусматривает употребление витаминов. Но есть простейший способ добиться хорошего результата. Пусть не за короткий срок, зато эффективно.

Два стакана молока в день помогут не только избавиться от лишних сантиметров на талии, но и нарастить мышечную массу. Ученые уверены, что молоко позволяет женщинам увеличить вес лишь за счет наращивания мышечной массы. А жир сжигается. Специалисты пока не знают, как это работает, но рекомендуют после тренировки выпивать стакан обезжиренного молока — это позволит быстрее достигнуть желаемого результата.

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