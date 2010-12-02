Аспирин предупреждает депрессию

Недавние исследования были направлены на изучение взаимозависимости приема аспирина и статинов и угрозой появления депрессивных состояний.

Хронические заболевания, провоцирующие воспалительный процесс, нередко вызывают депрессию. Прием иммунных препаратов также способствует развитию данной болезни. Постоянное воспаление в организме пожилых людей связано с проявлением депрессии, кроме того, существует генетическая предрасположенность к этому заболеванию.

Статины и ацетилсалициловая кислота снижают воспаление, поэтому предупреждают депрессию. Было проведено исследование остеопороза с участием 1494 пациенток. Из них отобрали 386 участницы для 10-летнего эксперимента, в ходе которого женщины периодически заполняли анкеты. Медики учитывали прием аспирина и статинов, длившийся по полгода, а также стероидов, парацетамола, гормонов и антидепрессантов.

В 63 случаях была зафиксирована депрессия у участниц исследования, 22 случая проанализировали, 323 женщины без признаков депрессии отобрали для контрольной группы. Статины принимала одна из 22 (5 процентов) и 93 из 323 (29 %), аспирин - одна из 22 и 103 из 323 участниц. Эти данные позволили исследователям сделать вывод: прием указанных лекарств помогает снизить риск развития депрессии.

Помимо этого, исследование доказало взаимосвязь между слабостью иммунитета и появлением депрессии. Вероятно, статины, понижая содержание свободных радикалов, усиливают иммунную систему, активируют кровоснабжение органов и предохраняют ЦНС.

dr20.ru