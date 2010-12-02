Какие болезни развиваются у полных детей

Дети 9-12 лет с высоким индексом массы тела более вероятно будут иметь высокое артериальное давление, повышенный уровень холестерина и инсулина в крови - все факторы риска преждевременного развития сердечно-сосудистых заболеваний. Хорошо известно, что ожирение в детстве или подростковом возрасте связано с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний в последующей жизни. Однако педиатры Бристольского университета /Англия/ впервые установили связь между индексом массы тела /ИМТ/, окружностью талии и жировой массой в возрасте 9-12 лет и факторами риска сердечных заболеваний в возрасте 15-16 лет.

В обследовании приняли участие более 5 тыс. детей. Когда детям исполнилось 15 -16 лет, врачи проверили их кровяное давление, уровень холестерина, глюкозы и инсулина в крови. Было зафиксировано, что избыточный вес /именно при наличии завышенного ИМТ/ в детстве приводит к повышению факторов риска сердечных нарушений к подростковому возрасту.

ami-tass.ru