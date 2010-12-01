Лечение ежегодно разоряет 100 млн. человек

100 миллионов человек ежегодно оказываются в нищете из-за оплаты счетов за медико-санитарные услуги.

Об этом говорится в докладе Всемирной организации здравоохранения. Расходы на здравоохранение стремительно растут по мере старения населения, возрастания числа людей с хроническими заболеваниями и появления новых, более дорогих видов лечения.

«Ни один человек, нуждающийся в медико-санитарной помощи, не должен подвергаться риску финансового разорения в результате этого», – заявила Маргарет Чен, генеральный директор ВОЗ.

Организация предлагает обратить внимание на три направления для реформ: мобилизацию дополнительных средств на здравоохранение, более справедливый сбор денег и более эффективное их расходование.

ВОЗ отмечает, что 22 страны с низким уровнем дохода могут собрать дополнительные 1,42 млрд. долларов, увеличив в 1,5 раза акциз на табачные изделия. Индия может собирать 370 млн. долларов в год, введя 0,005%-ный налог на валютные сделки.

Примером более рационального расходования средств может служить Франция. Она взяла курс на использование лекарств-дженериков везде, где это возможно, и в 2008 году сэкономила почти 2 млрд. долларов. Другой областью для реформ могут быть больницы, где оседают от 50% до 66% всех государственных расходов на здравоохранение. Ежегодные убытки, связанные с неэффективностью больничной помощи, оцениваются почти в 300 млрд. долларов, а более эффективное расходование денег на больницы может повысить продуктивность на 15%.

focus.ua