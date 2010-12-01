Как объяснить феномен «света в конце тоннеля»

Все описания «увиденного» в состоянии клинической смерти просто галлюцинация, активизированная угасанием работы клеток головного мозга, выяснили американские ученые в попытках объяснить феномен «света в конце туннеля».

Американские ученые, в попытках объяснить феномен «света в конце туннеля», обнаружили, что мозг умирающих людей обладает повышенной электрической активностью, сообщает Правда.ру.

Такие результаты были получены после того, как ученые проанализировали энцефалограммы умирающих пациентов.

Врач реанимационного отделения Лакхмир Чавла рассказывает, что он наблюдал рост электрической активности в мозгу не менее пятидесяти раз, когда его пациенты находились при смерти: «Околосмертный опыт может объясняться подъемом электрической энергии, высвобождаемой, когда мозгу не хватает кислорода. Когда кровоснабжение замедляется, а уровень кислорода падает, клетки мозга производят последний электрический импульс. Возникнув в одной части мозга, он затем лавинообразно распространяется по всей его области, и это может вызывать необычные ощущения», — считает врач.

Есть и другие версии, предложенные ранее: по мнению ученых, рассказы таких больных о «свете в конце туннеля» могут быть проявлением одной из форм токсического психоза — помутнения сознания вследствие ядов, образующихся в процессе умирания. У умирающего человека дольше всего сохраняются слуховые восприятия, когда участки мозга, отвечающего за работу зрения и двигательную активность, уже прекратили свою деятельность. Именно поэтому больной, находящийся на грани смерти, слышит «голоса».

Тот интересный феномен, когда перед глазами некоторых умирающих проносится в одно мгновение вся жизнь, объясняется тем, что участки мозга угасают по очереди: умирание начинается с более новых структур мозга, а заканчивается более древними (с точки зрения развития человеческого рода). Восстановление же этих функций при оживлении протекает в обратном порядке. Поэтому в процессе возвращения к жизни человека в его памяти в первую очередь всплывают наиболее стойко запечатлевшиеся «картинки», имеющие яркую эмоциональную окраску. Подобные видения, считают ученые-медики, могут свидетельствовать о какой-то активности мозга после клинической смерти.

Полторы тысячи пациентов, переживших клиническую смерть в результате остановки сердца во время операции, стали участниками эксперимента, длившегося три года, в котором американские и британские ученые решили выяснить, действительно ли душа покидает тело умершего.

В операционных и послеоперационных палатах на потолке были развешаны рисунки: ученые полагали, что если сознание, умирая, действительно продолжает работать, то после возвращения к жизни пациенты смогут дать описания того, что они увидели на картинках.

Эксперимент показал, что все описания «увиденного» в состоянии клинической смерти просто галлюцинация, активизированная угасанием работы клеток головного мозга.

Стоит отметить, что, проанализировав рассказы больных, переживших клиническую смерть, было установлено, что необычными ощущениями после возвращения к жизни, делится лишь очень малый процент людей.

Материал подготовлен интернет-редакцией www.rian.ru на основе информации открытых источников

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