Когда стресс бывает полезным

Норвежские ученые заявили, что кратковременный стресс и связанное с ним состояние тревожности могут быть полезными для человека.

На протяжении четырех лет они изучали данные 60 тысяч человек, у которых были симптомы депрессии, повышенное беспокойство и тревожность.

Оказалось, что депрессия ведет к развитию серьезных заболеваний с таким же уровнем риска, как и курение. Но чувство тревожности оказывало позитивное влияние на организм. В результате кратковременных стрессов укреплялась иммунная и нервная системы, понижались показатели холестерина, улучшалось состояние сердечно-сосудистой системы.

Также беспокойство активизировало функции головного мозга. Таким образом, люди, которые чаще переживали, гораздо реже страдали болезнью Альцгеймера в старости.

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