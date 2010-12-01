Суицидальные наклонности передаются по наследству

Склонность к суициду может проявляться вследствие нарушений в ДНК.

Американские ученые провели исследование с участие около 2000 человек с диагнозом депрессии, 383 из них пытались покончить жизнь самоубийством.

В генетическом коде большинства пациентов были обнаружены пять различных вариантов мутации, известные как полиморфизм одного нуклеотида, которые влияют на формирование и рост нервных клеток. Носители таких мутационных генов в 4,5 раза чаще совершают попытки наложить на себя руки.

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