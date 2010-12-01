С появлением антибиотиков человечество, наконец, смогло научиться противостоять многим опасным недугам. Только за внешней пользой в борьбе с болезнями существуют еще и побочные эффекты, которые оказываются порой весьма опасными для здоровья человека. К счастью, существуют природные «антибиотики», польза которых незаслуженно забыта.

Сколько средств приходится испробовать на себе, чтобы вылечить надоевший насморк? Данная проблема знакома многим, но практически никто не знает о том, что знакомый многим женьшень способен гораздо быстрее помочь справиться с данной проблемой, по сравнению с другими средствами. Сам по себе женьшень обладает сильными иммуностимулирующими свойствами, и именно благодаря этому насморк проходит за несколько дней.

А вот известная многим клюква, оказывается, помогает нейтрализовать опасную бактерию, вызывающую большинство инфекций мочеполовой системы. Дело в том, что данная бактерия, попадая в мочевой пузырь, «намертво» прикрепляется к его стенкам. А вот клюква, а точнее, содержащееся с ней вещество проантоцианидин, не дает данной бактерии «задерживаться». Были проведены многочисленные исследования, которые доказали, что регулярное употребление всего лишь двухсот граммов клюквы в день убережет женщину от инфекций мочеполовой системы.

А вот чеснок хорошо известен своими целебными свойствами многим из нас. К примеру, в период эпидемий гриппа и простудных заболеваний врачи советуют нарезать дольки чеснока и оставлять их в комнате. Данный способ является отличным профилактическим действием и зачастую применяется в детских садах.

Сила чеснока заключена в соединении аллицине, которое известно мощным антимикробным действием. Ученые доказали, что данное соединение обладает невероятной силой и помогает бороться с полусотней грибков и бактерий. Но самое большое влияние чеснок способен оказывать на различные заболевания легких, уничтожая в них многочисленные бактерии. Для лечения, к примеру, пневмонии, специалисты рекомендуют съедать в день около пяти зубчиков чеснока. Если же есть необходимость провести профилактические действия, то для этого будет достаточно съедать два зубчика чеснока.

Такой полезный и любимый многими грейпфрут способен стать эффективным средством в борьбе со многими бактериями. Речь идет о зернах грейпфрута. Оказывается, содержащийся в них экстракт помогает уничтожать многих паразитов, а также справиться с таким видом грибка, как кандида.

Даже не смотря на то, что многие привычные для нас продукты являются природными антибиотиками, не стоит заниматься самолечением. Если есть необходимость пройти курс лечения антибиотиками, лучше согласовать это с лечащим врачом.

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