От ГМО-продуктов прекращается род

Результаты исследования, проведенного Общенациональной Ассоциацией генетической безопасности совместно с Институтом проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН в период 2008-2010 годов, свидетельствуют о значительном негативном влиянии кормов, содержащих ГМ-компоненты, на репродуктивные функции и здоровье лабораторных животных.

Как стало известно Biosafety.ru, 14 апреля в Москве руководители Общенациональной Ассоциации генетической безопасности (ОАГБ) представили результаты независимого исследования по изучению влияния корма, содержащего компоненты генетически-модифицированных организмов, на биологические и физиологические показатели млекопитающих.

«У животных было обнаружено отставание в развитии и росте, нарушение соотношения полов в выводках с увеличением доли самок, уменьшение числа детенышей в помёте, вплоть до их полного отсутствия у второго поколения, — говорит заместитель директора ИПЭиЭ РАН д.б.н. Алексей Суров. – Было также отмечено значительное снижение репродуктивных способностей самцов».

Основным результатом влияния ГМ-корма, который был обнаружен во время исследования, по мнению президента ОАГБ Александра Баранова, было отсутствие третьего поколения от животных из экспериментальных групп.

«Главным выводом нашего исследования является обнаружение факта биологического запрета на размножение, – говорит Александр Баранов. – Природа поставила крест на генетических перспективах животных, которые питаются ГМ-кормом».

Экологи отмечают, что подобных экспериментов проводится катастрофически мало. Последние известные всему миру независимые исследования влияния потребления ГМО на животных проводились в Институте высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН (2005 год), в Университете Каена (Франция, 2006 год).

Альянс СНГ «За биобезопасность» поддерживает проведение таких исследований, считает, что это в интересах всеобщей безопасности, государства должны постоянно выделять средства на подобную деятельность. «К сожалению, это происходит крайне редко. При этом в России бюджетные деньги идут не только на создание ГМО, но фактически «без оглядки» финансируются модные направления, в частности, внедрение новых материалов на основе нанотехнологий, щедро раздаются ученые степени. Однако этот вопрос еще менее изучен, чем создание и функционирование ГМО», - комментирует Виктория Копейкина, секретарь Альянса СНГ «За биобезопасность».

biosafety.ru