Как сделать воду «живой»

Часто можно услышать: мы то, что мы едим. Но можно смело добавлять: мы и то, что мы пьем. «По данным Всемирной организации охраны здоровья, более 80 % заболеваний человека связано с качеством питьевой воды», — рассказывает профессор украинского Института экологии человека Михаил Курик. К сожалению, качество это оставляет желать лучшего. «Вода, которая течет из крана, очищается и обеззараживается хлором и другими химикатами, обрабатывается кварцеванием, ионизируется, — продолжает эксперт. — А при неоднократной прокачке воды мощными электронасосами, под воздействием сильнейших электромагнитных полей совершенно разрушается ее структура. В результате из крана мы получаем «мертвую воду», которая отрицательно воздействует на наш организм. Ведь человек — неотъемлемая часть природы, поэтому ему необходима поверхностная проточная «живая» вода, которая насыщает и оздоравливает наши клетки».

ЖИВАЯ ВОДА ИМЕЕТ…

•Структуру

«Такая вода — это жидкость с упорядоченными внутренними взаимодействиями, — объясняет руководитель «Школы естественного здоровья» Владимир Шулика. — Упрощенно, это жидкий кристалл, в котором, за счет образования водородных связей, молекулы способны соединяться между собой в более устойчивые соединения. И достаточно 2 мл структурированной воды добавить к 60 л обычной — и она вся будет структурирована, таковы ее свойства».

•Память

Даже теряя упорядоченность связей, структурированная вода сохраняет свою электропроводимость и приобретает память, т.е. понимает и впитывает наши эмоции и слова. Это доказал ученый Станислав Зенин, который защитил первую диссертацию на тему памяти воды (в 2003 году в России). Он установил, что основные структурные элементы структурированной воды — клатраты — в дистиллированной воде практически электронейтральны, в структурированной, наоборот, активны. Однако если помешать магнитной палочкой структурированную воду, связи между клатратами будут разрушены и вода превратится в мертвое, неупорядоченное месиво. А если поместить в воду небольшое количество любого другого вещества, клатраты начнут перенимать его электромагнитные свойства.

Зенин привлек к работе над диссертацией экстрасенсов и целителей. Он выяснил, что некоторые из них способны силой своей мысли менять электропроводность воды. Автор выделил два типа памяти воды: первичную, которая появляется после однократного воздействия на воду и быстро исчезает, и долговременную — полное преобразование структурных элементов воды вследствие длительного информационного воздействия. То есть, чтобы сформировать определенную структуру воды, не обязательно быть экстрасенсом или покупать специальные приборы, — достаточно в течение определенного времени передавать воде позитивную эмоцию.

•Целебные свойства

«Структурированная вода — это информационно богатая жидкость, которая готова делиться этой информацией с нашими клетками, — подтверждает натуропат Елена Свитко. — Известно, что состав и структура нашей межклеточной жидкости похожи на структурированную воду, поэтому такой обмен проходит легко. Клетки впитывают заложенную в воде программу, запоминают ее и начинают перепрограммироваться и менять свою структуру, если она нарушена болезнью». Структурированная вода восстанавливает энергетический потенциал клетки. Так происходит исцеление на клеточном уровне.

«Регулярное употребление такой воды способствует снижению уровня холестерина в крови, нормализации артериального давления и работы почек, кишечника, улучшению обмена веществ, выведению шлаков и токсинов из организма. Я структурирую воду под каждого своего пациента с разнообразными заболеваниями, но самый потрясающий эффект я наблюдаю при лечении паразитарной инфекции, — делится своими успехами Владимир Шулика. — Структурированная вода создает в организме такую среду, в которой любые паразиты просто не могут жить. Вода обогащается отрицательно заряженными частицами, ее рН становится больше 7, а окислительно-восстановительный потенциал — отрицательным. Все это губительно для паразитов, вирусов и инфекций».

СДЕЛАТЬ ЦЕЛЕБНОЙ ВОДУ ПОМОГУТ…

•Слова

«Ни что не делает воду такой целебной, как слова человека, — рассказывает психотерапевт Ривиль Кофман. — Так как добрые пожелания восстанавливают структуру воды, то плохие — разрушают. Поэтому перед тем как пить воду, не забывайте запрограммировать ее под себя. Для этого, просто обращаясь к воде, пожелайте, чтобы каждый ее глоток принес определенную пользу: освежил, снял усталость, очистил организм, превратил вас в здорового и энергичного человека. Также можно программировать воду на красоту, семейное благополучие и удачу. Теперь воду можно пить, представляя, как сбываются все ваши пожелания. Это имеет огромное значение для восстановления вашего здоровья. Кроме этого, вода упорядочивает свою структуру, когда над ней читают молитву или когда звучит колокольный звон. Не обязательно каждый день наговаривать новую программу: вы можете оставить на дне кувшина запрограммированную воду и утром долить свежей».

•Мороз

Также сделать целебную воду можно способом замораживания. Дело в том, что лед имеет упорядоченную структуру, поэтому во время замораживания любая хаотичная вода становится упорядоченной кристализированной. «Возьмите 3-литровую пластиковую емкость, — рассказывает врач-натуропат Елена Свитко. — Положите на дно кремний и залейте чистой (желательно не водопроводной) водой. Активированная кремнем вода действует губительно на микроорганизмы, подавляет рост бактерий, вызывающих гниение и брожение, в ней происходит активное осаждение соединений тяжелых металлов, она становится чистой и приятной на вкус, а также долгое время не портится. Поместите емкость в морозилку на целый день. Вечером достаньте ее и поставьте размораживаться. На утро аккуратно слейте в кувшин верхнюю часть воды, оставляя в емкости осадок, который надо вылить. Кремний перед следующей очисткой промойте проточной водой».

•Шунгит

Упорядочивает и очищает воду также шунгит. «Уникальные свойства шунгита объясняются его необычной структурой, — рассказывает литотерапевт (литотерапия — лечение камнями) Тарас Шевченко. — Этот минерал в основном состоит из углерода, значительная часть которого очень напоминает молекулы сферической формы — фуллерены. Эти элементы и придают воде упорядоченность. Благодаря им шунгит обладает бактерицидными, антимикробными, противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Шунгитовая вода показана при лечении аллергических заболеваний, хронических гастритах, гастродуоденитах, колитах, энтероколитах, язве желудка, желчекаменной болезни, воспалении поджелудочной железы, при камнях в почках, почечных воспалениях, парадонтозах и др. заболеваниях.

Но в последнее время у недобросовестных производителей участились случаи продажи под видом шунгита шунгизита — материала, только внешне схожего с ним. Чтобы отличить подделку от оригинала, посмотрите на камень на разломе. Если видно металлические блестки железа, значит, шунгит не поддельный. Именно наличие в шунгите оксида железа придает ему высокую электропроводность. Чтобы приготовить шунгитовую воду, кусочки шунгита положите на дуршлаг, промойте проточной холодной водой, высыпьте в 3-литровую емкость и налейте воду, настаивайте 2 суток. Затем, не взбалтывая, слейте воду, оставляя на дне слой воды объемом 0,5 л».

МНЕНИЕ

Борис Скачко, диетолог медцентра «Юстас»:

«Структурированная вода сохраняет свою структуру только в статичном положении. Когда же она попадает в организм — вся структура исчезает, т.к. там все динамично. Поэтому одной структуризации недостаточно, чтобы получить идеально чистую и полезную воду. Если настаивать воду на кремнии или шунгите, она, безусловно, обогащается микроэлементами. Но на этих камнях, если их не мыть ежедневно, так же быстро размножаются болезнетворные бактерии, поэтому пить ее, а тем более давать ребенку, не прокипятив, нельзя. То же самое касается талой воды — ее свойства теряются, как только она достигает температуры 40 °С, а в организме (в печени) именно такая температура».

Татьяна Приходько

segodnya.ua