Сладости делают человека агрессивным

Британские ученые провели исследование и пришли к выводу, что люди, употреблявшие в детстве много сладостей, во взрослой жизни отличаются агрессивным поведением .

В эксперименте приняли участие свыше 17 тыс. человек. Специалистов интересовал рацион питания участников в 10-летнем возрасте, а также обвинения в применении насилия, которые были предъявлены им к 34 годам.

Оказалось, что 69% респондентов, которые были склонны к проявлению насилия, в детстве ежедневно ели сладости, передает vrach.tv.

По словам психологов, регулярное угощение детей шоколадом и конфетами может привести к тому, что они не научатся спокойно ожидать желаемого. Неспособность отсрочить получение удовольствия может вызвать у таких детей агрессивное поведение, которое в значительной степени может стать причиной совершения правонарушений в будущем.

focus.ua