Чем грозит ребенку развод родителей

Развод родителей может нанести настолько сильную травму, что в определенный момент жизни выросшие дети разведенных родителей будут иметь в два раза больший риск пострадать от инсульта, показало изыскание, проведенное Университетом Торонто, сообщает АМИ-ТАСС.

Ученые проанализировали данные более 13000 человек и обнаружили связь между пережитым в детстве распадом семьи и инсультом. Данная связь оставалась актуальной даже после принятия в расчет таких факторов, как курение, ожирение, показатели физической активности и потребление алкоголя во взрослом возрасте.

Итак, из 13134 человек, принимавших участие в изыскании, 10,4% прошли через родительский развод в детстве, а 1,9% имели инсульт. С поправкой на возраст и пол вероятность инсульта примерно в 2,2 раза была выше для тех, чьи родители развелись, когда пострадавший от удара был еще ребенком. По мнению канадских кардиологов, столь сильные потрясения в детстве крайне негативно влияют на сердечно-сосудистые функции и чреваты реальными проблемами в будущем.

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